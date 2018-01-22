Ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Giresun Üniversitesi Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 2010 yılında Metin Taştanı (36) tabanca ile öldürdüğü gerekçesiyle Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Gulle, tedavi için hastaneye getirildi. Jandarmalar eşliğinde getirildiği hastanede asansöre bineceği sırada Mehmet Taşdanın silahlı saldırısına uğrayan Abdullah Gülle vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde 14 boş kovan tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Giresun'da 2 Nisan 2010da meydana gelen olayda, lokanta sahibi Metin Taşdan ile Abdullah Gulle arasında, eskiye dayalı bir husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gulle ruhsatsız tabancasını çekerek Taşdana ateş etti. Yaralanan Taşdan da, yere düştükten sonra tabancası ile Gülleye karşılık verdi ancak isabet ettiremedi. Abdullah Gülle, olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Metin Taşdan ise kurtarılamadı. Bir süre sonra yakalanan Abdullah Gülle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



