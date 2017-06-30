Ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri-Sivas karayolu Beyazşehir Mahallesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki K.Ç., alacak verecek yüzünden tartıştığı ağabeyi A.Ç.’yi (37) pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüş, olaydan sonra polis ekiplerine teslim olmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

K.Ç.’nin ifadesinde ağabeyinin çeşitli bankalardan kendisine kredi çektirdiğini ve zamanında taksitleri ödemediğini, konuşmak için gittiğinde de kendisine hakaretler ederek küfür ettiğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.