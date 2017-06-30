Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de ağabeyini pompalı tüfekle öldüren şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:57
Ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri-Sivas karayolu Beyazşehir Mahallesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki K.Ç., alacak verecek yüzünden tartıştığı ağabeyi A.Ç.’yi (37) pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüş, olaydan sonra polis ekiplerine teslim olmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

K.Ç.’nin ifadesinde ağabeyinin çeşitli bankalardan kendisine kredi çektirdiğini ve zamanında taksitleri ödemediğini, konuşmak için gittiğinde de kendisine hakaretler ederek küfür ettiğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:57
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Sivas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dondurma alırken dikkat!
    1. Dondurma alırken dikkat!
    2. Barack Obama Endonezya'da
    3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    4. Jandarma, Ahlat’ta 1,5 ton kaçak balık..
    5. Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı
    6. Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
    7. Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru..
    8. AB'den Rus ambargosuna karşı meyve..
    9. Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor
    10. Adanalılara 20 ton karpuz dağıtıldı
    11. DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 tutuklama
    12. Bariyerlere çarpan araçta 5 kişi..
    13. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe’de
    14. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Askere saldırmaya gelen teröristler..
    16. Çarşamba Ovası’nda hasar tespit..
    17. Narkotik ekipleri zehir tacirlerine..
    18. Galatasaray burada kamp yapacak
    19. Ekiplere ‘kaçın’ talimatı! Korkulan..
    20. Kirmastı köprüsüne bakım
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın