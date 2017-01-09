"Ağabeyim FETÖ’nün güdümünde"

MEHMET ÖZMEN / ANKARA - Bir ahtapot gibi Türkiye’deki hemen hemen bütün kurumları FETÖ tarafından sarılmış olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, “Ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu’nun hâlâ FETÖ’nün etkisi ve kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Etrafında Fetullahçı Terör Örgütü’nün adamları var ve bu adamlar ağabeyimi yönlendiriyor. Ağabeyimin FETÖ tarafından baskı ve tehdit altında olduğunu düşünüyorum” dedi. Dikkat çeken bir ayrıntıyı da gazetemize açıklayan Celal Kılıçdaroğlu, “1983 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olduğu dönemde ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu, umreye gitti. Umre dönüşünden sonra Fetullah Gülen’e sempatiyle bakmaya başladı” şeklinde konuştu.

FETÖ, KILIÇDAROĞLU’NA KASET KOMPLOSU HAZIRLAYABİLİR

Teröristbaşı Fetullah Gülen’e bağlı röntgen çetesi tarafından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kaset komplosunun ardından CHP’nin başına geçmesinin soru işaretleriyle dolu olduğunu söyleyen Cemal Kılıçdaroğlu, “Fetullahçı Terör Örgütü ile Deniz Baykal ters düştüğü için kendisine FETÖ tarafından kaset komplosu hazırlandı. Yarın veya öbür gün CHP’nin başında bulunan ağabeyime de FETÖ tarafından kaset komplosu hazırlanabilir. FETÖ, maalesef damarlarımıza kadar girmiş durumda ve bu tehlikeli örgüte karşı ağabeyim hiç bir önlem almıyorken açıklamalarıyla destekliyor” açıklamasında bulundu.

ELİMDE BELGELER VAR

¥ CHP içindeki FETÖ yapılanması ve partiye bağlı belediyelere dair sürekli kendisine bilgilerin, belgelerin geldiğini söyleyen Cemal Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanlığı’na verilmek üzere 100 sayfalık bir rapor hazırladım. Bu raporu pazartesi günü Ankara’ya giderek İçişleri Bakanlığı’na kendi ellerimle teslim edeceğim. İnsanlarımızın rahat etmesi, ülkemizin rahat ve huzura kavuşması için FETÖ’nün tüm kurum ve partilerden temizlenmesi gerekiyor. FETÖ tarafından tehdit ediliyorum ama bu tehditler beni asla yolumdan geri çeviremeyecektir” açıklamasında bulundu.