Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden Selahattin D., ağabeyi Fazlı D. ile baba mirası tarla ve arsa yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silah, bıçak ve sopalar kullanıldı. Çıkan kavgada Selahattin D. (48), Suna D. (45), İdris D. (44), Gizem D. (19) ve Mehmet D. bıçak ve sopa ile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Olayı anlatan yaralılardan Selahattin D., kavganın tarlave arsa meselesi yüzünden çıktığını iddia etti.