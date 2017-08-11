Afyonkarisar’da 85 kişinin emekliliği sahte sigortalılıktan dolayı iptal edildi

Sahte, usulsüz sigortalılık ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Fidan, konun sadece Afyonkarahisar için değil Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaptı. Fiilen çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir iş yerinde sigortalı gösterilmeyi sahte sigortalılık olarak tanımlayan Fidan, bu olayın en fazla emeklilik hakkı elde edilebilmesi için yapıldığına işaret etti. Fidan, “Kimileri, kurumumuzun sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden, geçici iş göremezlik ödeneklerinden ve emeklilik haklarından yararlanmak için bir iş yerinde çalışmadığı halde çalışıyor gibi gözükmekte. Kimileri de emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurmadıklarından eksik günler için bu tür yasal olmayan yollara başvurmaktadırlar. Son günlerde ülke genelinde SGK tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucu fiilen çalışmadığı halde iş yerlerinde sigortalı gösterilen kişiler ile bu iş için özel olarak kurulmuş paravan şirketlerin olduğu ve binlerce kişinin 5510 sayılı kanuna aykırı olarak sahte sigortalı olarak bildirildikleri tespit edilmektedir. SGK tarafından bir süredir, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gözüken kişiler ile hem sahte sigortalıların hem de bu iş için kurulan paravan iş yerlerinin-şirketlerin tespit edilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır” dedi.

“Son 2 yılda ayrıca doğum nedeni ile 2 tane geçici iş göremezlik vakası var”

Afyonkarahisar’da son iki yılda yapılan denetimler sonucu 4 sahte iş yeri ile 623 sahte sigortalılık bildirimi yapıldığının tespit edildiğini belirten Fidan, ayrıca bu kişilerden sigorta sahtekarlığı yapan şahısların 200-400 arasında da prim ücreti adı altında para aldıklarını ifade etti. Fidan açıklamasında şunları söyledi:

“Bu işyerleri ve sahte sigortalılık bildirimleri yapılanlar hakkında, ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde kişilerin hem sağlık hem de emeklilik hakları iptal edilmiş ve bu şahıslara ödenen emekli aylıkları ile sağlık yardımları yasal faiziyle birlikte tahsil edilmiş ya da edilmesi için işlemleri devam etmektedir. Yaklaşık 80-85 civarında kişinin yapılan denetimler sonucu sigortalılığı ve emekliliği iptal edildi. Aynı zamanda ödenen emekli maaşlarının geri alınması için işlem başlatıldı. Son 2 yılda ayrıca doğum nedeni ile 2 tane geçici iş göremezlik vakası var. Bununla ilgilide denetmenlerimiz incelemelerini yaptılar ve bu 2 kişinin sahte sigortalılık ile geçici iş göremezliğe başvurdukları tespit edilmiştir. İşyerlerinden ‘sahte sigortalı’ girişi yapan işverenlere de ciddi idari para cezaları uygulanmıştır. Sahte sigortalılık için kurulmuş iş yerleri ve şirketler prim gün sayısı yetmeyen kişilerden hem emeklilik hem de sağlık yardımı için ayda 250 ile 400 TL arasında bir meblağ talep etmektedirler. SGK’ya aylık prim ve hizmet belgelerini vermekle birlikte, bu kişilerden aldıkları paraları SGK’ya yatırmıyor yada birkaç ay yatırıp daha sonra primleri yatırmayarak ortadan kayboluyorlar.

“Bu iş ‘sahtekarlık ve dolandırıcılığa’ girmekte, cezası da tüm kesimler için çok ağır olmaktadır”

Sahte sigortalılık konusunda iş veren ve vatandaşları uyaran Fidan, bu tür bir işe kalkışanları para cezaları ve hapis cezası konusunda da uyarak, “Kurumumuzda denetimle görevli Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen Yardımcıları tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda sahte sigortalılık bildirimleri tespit edilmesi durumunda sigortalılığı ve prim günleri iptal edilerek, ödediği primler geri iade edilmemektedir. Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal edilerek, ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri istenmektedir. Sahte sigortalı için Cumhuriyet Savcılığı’na hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sigortalı kişiye ödenen iş görememezlik ödenekleri faiziyle birlikte geri istenmektedir. Sahte sigortalılık sonuçları itibariyle hem işverenleri, hem de çalışmaları gerçek dışı olarak SGK’ya bildirilenleri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenlerle, vatandaşlarımızın ne kendilerini gerçekte çalışmadığı halde bir iş yerinde çalışıyor gibi göstermemeleri, ne de bir iş yeri sahibi olmaları halinde yakınlarından gelecek olan bu tür sahte sigortalılık taleplerini kabul etmemeleri gerekmektedir. Çünkü bu iş ‘sahtekarlık ve dolandırıcılığa’ girmekte, cezası da tüm kesimler için çok ağır olmaktadır” şeklinde konuştu.