Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi elma üretiminde de iddialı

Türkiye'nin önemli kiraz, vişne ve erik üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi, elma üretiminde de söz sahibi olmak istiyor.

Yörede yarı bodur, tam bodur ve geleneksel fidanlarda üretilen fuji, gransimit, gala red gif, golden, scarlet, spur ve starking cinsi elmaların hasadına devam ediliyor. Bu yıl elmadan 35 bin ton rekolte bekleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahsar'da 536 bin hektarlık alanda birçok ürün yetiştirildiğini söyledi.

Son yıllarda ilçede meyve üretiminin yaygınlaştığına dikkati çeken Arap, "Sultandağı ilçemiz kiraz ve vişneden sonra elma üretiminde de söz sahibi oluyor. Piyasaya tüketim için sunulan elma yetiştiriciliğinin yanında ağaç altına dökülen elmalar meyve suyu işleme tesislerinde değerlendiriliyor. Bu da bölgedeki üreticiler için önemli gelir kaynağı oluyor." diye konuştu.

"Fabrika bu yıl yüzümüzü güldürdü"

Elma üreticisi Selim Şenses ise ilçenin en önemli gelir kaynaklarından birisinin elma olduğunu belirtti.

Bu yıl meyve üretiminde rekoltenin düştüğünü, ancak fiyatın yüksek olmasının bunu telafi ettiğini aktaran Şenses, şöyle konuştu:

"Elmada hasat dönemi devam ediyor. Ürünleri buzhaneye koyup depoluyoruz. Yıl başından sonra paketleyip İstanbul gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Elmanın dibine döküleni, dal sürtüğü olanı, rüzgardan etkileneni, hepsini fabrikaya veriyoruz. Fabrika bu yıl yüzümüzü güldürdü. 40-45 kuruştan alıyorlar. Bunlar elma suyu ve elma konsantresi oluyor."