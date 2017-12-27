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Afyonkarahisar'de 20 FETÖ sanığına ceza yağdı

Afyonkarahisar’da görülen FETÖ davalarında 23 sanık hakim karşısına çıkarken, mahkeme heyeti tarafından sanıklardan 20’si hakkında hapis cezası verildi. Sanıklardan biri 25 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:02
Afyonkarahisar'de 20 FETÖ sanığına ceza yağdı

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ duruşmalarına bugün de devam edildi. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılan duruşmalarda, sanıklar tek tek yargılandı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile hakim karşısına çıkan sanıklar yaptıkları savunmalarda suçlamaları kabul etmeyerek, haklarındaki iddiaları reddetti.

Sanıkların isimleri ve aldıkları cezalar şu şekilde:

Abdullah Şimşek 2 yıl 2 ay 7 gün, Kadir Çınar 9 yıl 3 ay, Bilge Kağan Küçükcan 9 yıl 6 ay, Ahmet Aşık 25 yıl 19 ay 15 gün, Erman Bağcıoğlu 2 yıl 6 ay, Talip Çevik 12 yıl 4 ay 15 gün, Emre Öztürk 2 yıl 20 gün, İsmail Çakmak 9 yıl 6 ay, Hüseyin Düzgün 9 yıl 3 ay, İbrahim Yetkin 1 yıl 11 ay 22 gün, Mikail Batakçı 12 yıl 6 ay, Furkan Batur 1 yıl 10 ay 15 gün, Adnan Günerigök 1 yıl 10 ay 15 gün, Mustafa Tutuluş 9 yıl 12 ay, Ümit Yusuf Aydın 10 yıl 9 ay, İlhan Çetin 9 yıl, Fatih Olcay 9 yıl 4 ay 15 gün, Özgür Güneş 5 yıl, Nuri Aktürk 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Resul Şahin ise 1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası alarak tahliye edildi.
Öte yandan, 3 sanığın duruşması ise ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:02
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