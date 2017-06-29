Afyonkarahisar’da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza Afyonkarahisar- Konya karayolunun 44. kilometresi, Çay ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Çay ilçe yolundan çıkan Adil Eke idaresindeki 07 V 2780 plakalı otomobil, Konya istikametine giden Mehmet Çağlar yönetimindeki 03 KP 111 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi iki araçta yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre savrulduktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kaza sorması tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Adil Eke, eşi Nuran Eke, Emine Eke ile Ayşe Kiraz hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mehmet Çağlar ile Ramazan Kiraz ve Fatma Kiraz yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

“Kazada hayatını kaybedenlerden birinin bedeni olay yerinde 10 metre öteye savuldu”

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiyi taşıyan otomobilin Çay ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninden çıktıkları ve ilçeye bağlı Karaadilli beldesine gittikleri öğrenildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin durumlarının ciddi olduğu kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerden birisinin araçların birinin camından fırlayarak olay yerinden yaklaşık 10 metre uzağa düşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Otomobilde hayatını kaybeden 1 kişinin ise cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılarak ceset torbasına konuldu. Kaza nedeniyle yolun bir istikametinde trafik tek taraflı olarak başka bir tarafa yönlendirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.