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Afyonkarahisar'da Suriyeliler Türk askeri olmak için başvuru yaptı

Afyonkarahisar'da 17 Suriyeli Türk askeri olmak için basın açıklaması yaptılar "Türk devleti için savaşmak istiyoruz" dediler.

19 Ocak 2018 Cuma 22:06
Afyonkarahisar'da Suriyeliler Türk askeri olmak için başvuru yaptı

Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne gelen Suriye uyruklu 17 kişiye, Kayadibi Mahallesi Muhtarı Ahmet Şen öncülük etti.

"TÜRK BAYRAĞI ALTINDA SAVAŞMAK İSTİYORUZ"

Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup adına kısa bir basın açıklaması yapan Şen, Suriye uyruklu vatandaşların çoğunluğunun kendi mahallelerinde oturduklarını belirtti.

Türkiye’nin, Afrin’e olası bir operasyonunun konuşulduğu günlerde Suriyelilerin de kendi ülkelerine gidip Türk bayrağı altında savaşmak istediklerini kendisine ilettiklerini aktaran Şen, “Çoğu bana oradaki iç savaştan kaçıp buraya geldiklerini söylediler ve onun da nedenini kardeş kanı dökmemek olduğunu belirttiler. Ama şimdi Türk bayrağı altında ve Türk devletine bağlı olarak orada savaşmak istiyorlar. Biz de askerlik şubesine başvuracağız. İnşallah izin çıkar” diye konuştu.

Basın açıklaması esnasında güvenlik önlemi alan polis ekipleri grubun açıklamasını Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde değil binaya birkaç yüz metre ilerde yapmalarına izin verdi. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 22:06
  1. suriye
  2. başvuru
  3. Türk askeri
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  • IkraIkra49 dk önce
    Iste gormek istedigimiz tablo..18 yas ustu tum suriyeliler silah altina alinmali
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