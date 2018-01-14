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Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen saldırıda av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

14 Ocak 2018 Pazar 13:32
Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Selahattin Koç (51), Çakır Mahallesi Barutçu Sokak'taki evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Koç'un yaşamını yitirdiği belirledi.

Koç'un cesedi, incelemenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:32
  1. 1 ölü
  2. Afyonkarahisar
  3. silahlı saldırı
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