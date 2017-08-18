Afyonkarahisar'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Afyonkarahisar'dan Antalya yönüne giden Hayrullah Özata yönetimindeki 41 PM 251 plakalı minibüs, afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25. kilometresinde Mehmet Yenilmez'in kullandığı Serban Belediyesi'ne ait 03 RE 302 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 46 yaşındaki Abdullah Çetin ölürken, sürücü Hayrullah Özata ile Ramazan Varol, Hüseyin Küçük, İsmail Akkaş, Fazıl ve Yakup Bilgin, Mehmet Özdoğan, İbrahim, Nurettin ve Yusuf Özcan çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.