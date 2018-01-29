Afyonkarahisar’da hastane kantininde dehşet!

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen Hürü Sarıkaya (38) isimli kadın, çay almak için gittiği hastane kantininde Hasan Hüseyin Ceylan 75 yaşındaki yaşlı bir adam tarafından tabanca ile başından 3 el ateş edilmek suretiyle vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Hürü Sarıkaya’yı vuran Hasan Hüseyin Ceylan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.