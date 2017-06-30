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Afyonkarahisar’da bunaltan sıcaklar başladı

Yurt genelinde olduğu gibi aşırı sıcak hava Afyonkarahisar’da da etkisini göstermeye başladı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:20
Afyonkarahisar’da bunaltan sıcaklar başladı

Kentte sıcak hava etkisini bugün daha fazla gösterirken, termometreler güneşin altında 36 dereceyi gösterdi. Öğlen saatlerinde park ve bahçeler ile birlikte sokakların tenha olması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar sıcak havadan korunmak için güneşin etkisinin en fazla hissedildiği öğlen saatlerinde mecburi olmadıkça sokağa çıkmadıklarını ifade ederek, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise genellikle gölge yerlerde yürüdüklerini ve dinlendiklerini belirttiler. Vatandaşlar park ve bahçelerde ise güneşin altındaki banklardan ziyade gölge yerlerde olan banklarda ve ağaç altlarında oturdular. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar bol bol su içerken bazıları da serinlemek için buldukları çeşmelerin altında kafalarını yıkadılar. Vatandaşların ayrıca serinlemek için sıklıkla dondurma yedikleri de gözlendi.

“Hafta sonu en yüksek 38 derece sıcaklık göreceğiz”

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu sıcaklıkların daha fazla artacağı uyarısında bulundu. Cevher, “Bayramla birlikte sıcaklık yükselişleri yaşandı ve şu an da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyir ediyor. Mevcut sıcak havalara ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni bir sıcak hava dalgasının altına giriyoruz bu günden itibaren. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Bu da hafta sonu en yüksek 38 derece sıcaklık göreceğimiz anlamına geliyor, bu şekilde tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:20
  1. Afrika
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