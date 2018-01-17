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Afyonkarahisar'da askeri kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
Afyonkarahisar'da askeri kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı ilçe çıkışı 65’nci kilometresinde meydana geldi. Askeri kamyon, önünde seyreden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 03 L 0155 plakalı otomobile arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin yaralanan sürücüsü Hüseyin Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ilk müdahalesi yapıldı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Hüseyin Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yerine trafik ekipleriyle birlikte çok sayıda askeri personelinde yönlendirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
  1. afyonkarahisar
  2. sandıklı
  3. trafik kazası
  4. 1 ölü
  • Osman soyluOsman soylu1 sa önce
    Oradaki adamne diye gülüyor.edep yahu
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