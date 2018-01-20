Afyonkarahisar polisi, kargoda 115 adet yivsiz av tüfeği ele geçirdi
Afyonkarahisar polisi, kargo ile gönderildiği tespit edilen 115 adet yivsiz av tüfeğini alıcısına ulaşmadan yakaladı.20 Ocak 2018 Cumartesi 15:03
Kargo ile silah gönderileceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Kent merkezinde özel bir kargo şirketine ait şubede arama yapan polis ekipleri 115 adet yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Silahlara el koyan polis ekipleri, av tüfeklerini yollayan şahsı yakalamak içinde çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.