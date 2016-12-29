Afyon'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili resmi açıklaması

Afyon'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği bu sorunun yanıtını haberimizden görebilirsiniz. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Afyonkarahisar'da da etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bazı bölgelerde tatil edildi. İşte Afyon'da okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi açıklamalar ve detaylar.



Afyon'da yarın (29 Aralık Perşembe) Okullar tatil mi?



Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.



Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından alınan bilgide, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede, ilçeye bağlı belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.



Öte yandan, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise tekrardan değerlendirme yapılacağı öğrenildi.



MERKEZ VE 4 İLÇE DE TATİL EDİLDİ

Afyonkarahisar merkez ve bağlı köylerle İhsaniye, Bayat, Çobanlar ve Sinanpaşa ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara VE Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



UYARILARYOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çığ tehlikesi, tipi, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.