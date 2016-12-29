Cloudflare

Afyon'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili resmi açıklaması

Afyon'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Kar tatili ile ilgili resmi açıklamaları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde daha yoğun olarak görülüyor. Bu bölgelerdeki öğrenciler de okulların tatil edilip edilmediği hakkında bilgi edinmek istiyor. Sizler için Afyon'da yarın okullar tatil mi sorunun yanıtını paylaşıyoruz.

Afyon'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili resmi açıklaması
Eklenme: 29 Aralık 2016, 01:05
Bu haber 4.463 kez okundu

Afyon'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği bu sorunun yanıtını haberimizden görebilirsiniz. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Afyonkarahisar'da da etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bazı bölgelerde tatil edildi. İşte Afyon'da okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi açıklamalar ve detaylar.

Afyon'da yarın (29 Aralık Perşembe) Okullar tatil mi?

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından alınan bilgide, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede, ilçeye bağlı belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Öte yandan, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise tekrardan değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

MERKEZ VE 4 İLÇE DE TATİL EDİLDİ
Afyonkarahisar merkez ve bağlı köylerle İhsaniye, Bayat, Çobanlar ve Sinanpaşa ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara VE Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILARYOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çığ tehlikesi, tipi, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 
EtiketlerAfyon'da yarın (29 Aralık) okullar tatil miAfyon'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi?Afyon'da yarın 29 Aralık okullar tatil miAfyonda okullar tatil mi29 Aralık Perşembe29 Aralık Perşembe okullar tatil miafyon valiliğiafyon valisiafyonafyonda hava durumuafyon son dakikaafyon son durumafyon okullar
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1…

61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik…

THY iptal olan seferlerTHY iptal olan seferler

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 2 yolcu uçağı,…

Mersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyorMersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Mersin'de kentin ana yollarını basan sel suları nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin…

Ahmet Şık gözaltına alındıAhmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı. Şık, Twitter hesabından "Bir tweet’le…

İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan son dakika açıklaması!İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan son dakika açıklaması!

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Küçükçekmece, Halkalı,…

Teröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldıTeröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldı

Terör örgütü PKK'ya destek veren Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve…

Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. 17 Aralık Aralık'ta yapılan ehliyet sınav…

TBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldıTBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail kahraman geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı