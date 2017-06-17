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Aft neden çıkar? Nasıl tedavi edilir?

Yanak içi, dil veya damakta ortaya çıkan aftleri tedavi edebilmek için öncelikle risk faktörlerini bilmek gerekir.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:46
Aft neden çıkar? Nasıl tedavi edilir?

Aft çıkmasının sebepleri
 
- Stres

- Gıda alerjisi

- Adet dönemi

- Hormonal değişimler

- Bağışıklık sistemi problemi

- Vitamin veya mineral eksikliği

- Virüsten kaynaklanan enfeksiyon

- Eğer gıda alerjisi varsa, alerji olduğunuz yiyecekten uzak durun. 

Vitamin eksikliğinden kaynaklanan bir aft ise, vitamin alımı gerekir.

B3, B9 veya B12 vitamin eksikliği aft oluşumuna meyilli yaparken çinko, demir ve kalsiyum eksikliği daha ağrılı aftlar oluşturabilir.

Aft nasıl tedavi edilir?

Aft yaraları genellikle tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçse de iyileşmeyi hızlandırmak için evde kolayca yapabileceğiniz tedavi yöntemleri vardır.

İşte afta iyi gelen yöntemler 

1. Düzenli olarak ağız ve diş bakımını yapın. Diş ipi kullanın. Böylece bakteri enfeksiyonunu önlersiniz

 2. Aft yarasının daha da büyümesini önlemek için baharatlı ve acı yiyeceklerden, asitli ve ekşi içeceklerden uzak durun. 
 
3. Ağrıyı azaltmak için süt içebilir, yoğurt veya dondurma yiyebilirsiniz.

4. Aşırı ağrılı aft yaranız varsa tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

5. Antibiyotik jel veya spreyler kullanabilirsiniz.

6. Buz poşetini havluya sarıp yaraya bastırarak soğutma işlemini uygulayabilirsiniz.

7. Yaraya bal veya hindistan cevizi yağı sürülebilir.
 
8. Ekinezya bitkisi, iltihabı azaltır.

9. Aft bölgesine karbonatlı su karışımını sürmek de bir diğer tedavi yöntemidir. Oksijenli suya batırılmış pamuk ile de aft temizlenebilir.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:46
  1. ağız yarası
  2. Aft
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