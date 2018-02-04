Afrinli yaşlıları Türk askeri kurtardı

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda Bilal Ağa köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde arama-tarama yapan askerler, iki ayrı evde ölüme terk edilmiş yaşlı bir kadın ile bir erkeğe rastladı.