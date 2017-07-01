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Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK şehri terk et!

Suriye’de terör örgütü PKK’nın işgal ettiği ve örgütlendiği en önemli bölgelerden biri olan Afrin’deki Kürt aktivist ve sivil toplum örgütü temsilcileri bir bildiri yayınlayarak terör örgütünün şehirden çekilmesini ve uluslararası örgütlerin PKK’ya bu yönde baskı yapmasını istedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:46
Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK şehri terk et!

Osman Hüseyin, Dildar Bedirhan, Hüseyin Ahmet Cebar, Şeriin Şemo, Muhammed Ahmed Havaş, Mesut İbo, Muhammed Temo gibi aktivistlerin imzaladığı bildiride, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD’nin Afrin ve çevreside Kürtler ile bölgenin diğer etnik unsurları arasındaki iyi ilişkileri bozduğu bildirildi.

SONSUZA DEK AFRİN’DEN ÇIKIN

PKK’nın faaliyetlerinin bölge açısından zararlı olduğuna değinilen bildiride bazı taleplerde bulunuldu. Talepler arasında, PKK’nın son dönemde işgal ettiği Arap köylerinden çekilmesi de yer aldı. PKK’nın dağ kadrosundan gelerek Afrin’e inen teröristlerden Afrin’i terk etmelerini de isteyen aktivistler, sivil ve askeri komisyonlar kurularak Afrin idaresinin bu komisyonları bırakılması talep etti. Bildiride, PKK’lıların sonsuza dek Afrin’den çıkarılması da istendi. Afrinli Kürtlerin bir çağrısı da uluslar arası topluma oldu. Uluslararası örgütlerden PKK’ya olan desteğini kesmesinin istenildiği bildiride, insan hakları örgütlerinin de bu yönde çaba göstermesi gerektiği bildirildi.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:46
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