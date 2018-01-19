Afrin'in etrafı sarılıyor! Azez'de hareketlilik...

Azez’e, üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları ile gelen ÖSO güçleri, tekbirler eşliğinde Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi. Öte yandan yaşananların ardından Azez’e yönelik hem PYD hem de DEAŞ saldırılarına karşı önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

TAKVİYE YAPILDI, AFRİN'İN ETRAFI SARILIYOR

Türkiye'nin nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez'e, harekatta görev alması beklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) asker takviyesi yaptı.

Afrin'in terör örgütü PYD'den arındırılmasına yönelik olası Türkiye operasyonuyla ismi sıkça konuşulan Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez kentinde hareketlilik yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez'de bulunan ÖSO bileşeni gruplar, kente 14 kilometre uzaklıktaki Afrin sınırında oluşturulan ağır silahların konuşlandırıldığı siperlerde eli tetikte nöbet tutuyor.

Türkiye, geçen 24 Ağustos 2106'da, sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez ile Cerablus arasındaki bölgeyi güvenli hale getirdi. Gaziantep'in Karkamış ile Kilis arasındaki hattın terör unsurlarından arındırılmasıyla terör örgütü PYD'nin Cezire ile Afrin arasındaki kantonları birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat nehrinin batısında sadece Afrin'de kontrolü elinde bulunduran PYD'nin, hem ÖSO denetimindeki Azez hem de Türkiye sınırında güvenlik için tehdit oluşturması ile buraya da bir askeri harekat yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya yönelik askeri harekat sinyali vermesi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi ÖSO güçleri ile hareket edileceğini açıklamasının ardından Azez'de de hareketlilik başladı.

ÖSO güçleri bu gelişme sonrası Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD'li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD'li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

AZEZ'E ÖSO TAKVİYESİ

Hareketliliğin yaşandığı Azez'e dün gece de farklı bölgelerden ÖSO güçleri takviye olarak geldi. Üzerinde uçaksavar monte edilmiş kamyonet kasalarında ellerinde Türkiye ve temsil ettikleri grupların bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Azez'e tekbirler getirerek girdi. Azez'de bulunan ÖSO unsurları ile bir araya gelen takviye güçler daha sonra yönlendirilmeleri ile ulaştıkları Afrin sınırındaki bölgelerde konuşlandı.

Azez ve Türkiye'nin güvenliği için Afrin'deki PYD tehdidinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ifade eden ÖSO askerleri, bunun için Türkiye'nin düzenleyeceği harekata katılarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

AFRİN VE MÜNBİÇ'E DE TAKVİYE YAPILDI

Öte yandan istihbarat birimleri ise son günlerde olası askeri operasyon nedeniyle tedirginlik yaşayarak kenti terk etmek isteyen sivillere izin vermeyerek üzerlerinde baskı oluşturan Afrin ve Münbiç'te de hareketlilik gözlemlendiğini rapor etti. İstihbarat birimlerinin raporuna göre Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından Suriye'nin doğusundaki Cezire kantonu olarak bilinen bölge ve Haseke kentinden Afrin ve Münbiç'e takviye yapıldığı belirlendi. PYD'nin olası operasyona karşı Afrin'e bu bölgelerden 100'ü aşkın araçla çok sayıda PYD'li sevkettiğini, Münbiç'te ise bu sayının 40 araçlık konvoy olduğunu saptadı. Münbiç'e takviye olarak gelen PYD'lilerin burada daha önce Maliye olarak kullanılan binayı karargah olarak kullanarak yerleştiği bilgisini paylaştı. Afrin'e gelen takviye gücün de kentin farklı bölgelerinde konuşlandığı saptandı. Şu anda Münbiç ilçe merkezinde 2, Afrin'de ise 13 bin civarında silahlı militan bulunduğu ve PYD'nin bu sayıyı artırmak için her aileden mutlaka kendilerine asker olarak birer kişiyi verme zorunluluğu getirdiğini, bunu kabul etmeyenlere para ve hapis cezası verdiği öğrenildi.