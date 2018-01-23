Afrin'in dünya ile bağlantısı koptu!

11.45 : Anadolu Ajansı: Klis'te sınırda konuşlu birlikler, YPG'nin terör hedeflerine top atışı gerçekleştiriyor. Patlama sesleri bazı sınır köylerinden de duyuluyor.

11.25 : Türkiye-Suriye sınırındaki Hammam köyü yakınlarında şiddetli çatışmalar var. Köy, Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesapları, cephede yenildikçe yalanın dozunu artırıyor. Son propaganda ise sivil kıyafetli Türk güçlerinin saldırı düzenlemesi.

11.00 : Ankara'da bugün önemli konuklar var. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Afrin harekâtını görüşmek üzere bugün başkentte temaslarda bulunacak.

10.25 : Zeytin Dalı harekâtını sayfalarına taşıyan bir başka gazete, Financial Times. Gazetenin haberinde, "Suriye'de tüm bu olan biten bir yandan da ABD dış politikasının nasıl bir kargaşa içinde olduğunu, Moskova etkisini artırırken ABD'nin bölgesel gelişmeleri şekillendirme becerisini nasıl yitirdiğini de gösteriyor" deniyor.

09.35 : Sosyal medya üzerinden Afrin harekâtını kullanarak terör propagandası yapanlara yeni gözaltı. İzmir'de HDP İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Mersin'de polisin yakaladığı beş kişinin evlerinde tabanca ve mermiler bulundu.

08.45 : Dünya medyası Afrin harekâtını sayfalarına taşımaya devam ediyor. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberden bir bölüm:

"Türkler, YPG'lilerin ABD tarafından eğitilip silahlandırılması fikrini hazmetmek istemiyor. Ankara, Suriye'de YPG'ye bir alan açılması durumunda ABD'nin verdiği silahların sınırın Türkiye tarafına sızacağı ve Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısını yapıyor. Bu hiç de çılgınca bir iddia değil. YPG'nin en deneyimli militanları, Türkiye'den Suriye'ye geçip örgüte dahil olan PKK'lılar. DAEŞ'e karşı savaş noktalanmışken aynı silahlı gruplar tekrar sınırın Türkiye tarafına geçebilir.

...Afrin operasyonunun zamanlaması da manidar. Harekât, ABD'nin sınır güvenlik gücü açıklamasından sadece bir hafta sonra başlatıldı. Sınır gücü açıklaması, Ankara için Washington'un YPG'ye desteğini IŞİD sonrası dönem sürecinde de devam ettireceği yönünde bir sinyaldi. Türkiye için bu adımla ABD fazla ileriye gitti."

08.00 : Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

07.40 : Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor.

07.35 : Rus Kommersant gazetesine konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Kirill Semyonov "Moskova'nın Kürtlere hiçbir borcu yok" dedi.

07.30 : Gece yarısı YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.



07.20 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtı yöneten komutanlardan video konferans aracılığıyla bilgi aldı. Zeytin Dalı operasyonunu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşen Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilileriyle de bağlantı kurdu.

07.15 : ABD'den Zeytin Dalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz" dedi.

07.10 : Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün girdiği Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Burseya Dağı yakınından fotoğraflar geçiyor.



07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının dördüncü gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.