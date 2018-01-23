Afrin'in dünya ile bağlantısı koptu!

08.00 : Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

07.40 :Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor.

07.35 :Rus Kommersant gazetesine konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Kirill Semyonov "Moskova'nın Kürtlere hiçbir borcu yok" dedi.

07.30 :Gece yarısı YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.



07.20 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtı yöneten komutanlardan video konferans aracılığıyla bilgi aldı. Zeytin Dalı operasyonunu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşen Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilileriyle de bağlantı kurdu.



07.15 :ABD'den Zeytin Dalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz" dedi.

07.10 : Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün girdiği Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Burseya Dağı yakınından fotoğraflar geçiyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının dördüncü gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.