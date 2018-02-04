"Afrin'i yapamazsınız diyenler şimdi Münbiç'i yapamazsınız diyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, "Biz Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin'e başlayınca önce 'Afrin'i yapamazsınız' dediler. Şimdi bize 'Münbiç’i yapamazsınız' diyorlar. Allah'ın izniyle Münbiç'e de gideceğiz. Terör neredeyse, terörist neredeyse, sınır güvenliğimize koruyana kadar, o savaşı Türkiye'nin içine taşımak isteyenlerin son teröristini yok edene kadar devam edeceğiz." dedi.

Ünal, partisinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kahramanmaraş Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'yi bir millet hareketi, siyasetinin de samimiyet ve cesaret siyaseti olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ünal, siyasete mevki ve makam olarak değil bir görev ve sorumluluk olarak baktıklarını ifade etti.

Ocak 1920'de Kahramanmaraş'ta neler, hangi şartlar hakimdiyse bugün daha ağırıyla karşı karşıya olunduğuna işaret eden Ünal, şöyle devam etti:

"O gün düşman karşımızda silah elimizdeydi, o gün dostu düşmanı biliyorduk. O gün kim bu bayrağa sevdalı biliyorduk. O gün bu milletin davulcusu bile 'Değil bir kese altın davulumun kasnağını altına doldursan ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam' diyen Abdal Halil Ağa vardı. O gün bu milletin davulcusu bile bu hassasiyeti, bu mücadelenin farkındaydı. Bugünse maalesef bizimle, bayrağımızla, toprağımızla, vatanımızla, birliğimizle, beraberliğimizle ve onda gözü olan hainlere terör örgütü bile diyemeyenlerle maalesef aynı havayı teneffüs ediyoruz."

"Mahir baba bizi Münbiç'e götür" diye slogan atan gençlere Ünal, "Gençler öyle bir genel başkan ve Cumhurbaşkanımız var ki günü saati geldiğinde nereye gideceğimizi gösteriyor. Yeter ki günü saati gelsin." karşılığını verdi.

Ünal, bugün artık yüzde 70 oranında yerli ve milli silahıyla mücadele eden ordularının olduğunu bildirdi.

Kuzey Suriye'de kantonlar oluşturulmaya başlanıldığında yapılanları asla kabul etmediklerini aktaran Ünal, ama birilerinin ısrarla orada planladıkları süreci devam ettirdiğini belirtti.

"Son teröristini yok edene kadar devam edeceğiz"

Onlara, (PYD/PPK) "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediklerinde şaka yapıyor zannedildiğine vurgu yapan Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelemez zannettiler. İçeriden de birileri hatta bizim içimizden birileri 'Türkiye altından kalkamayacağı riskleri almamalı, Türkiye sonuçları katlanamayacağı riskleri almamalı' gibi laflar etmeye başladılar. Eğer biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmasaydık, bir hançer gibi o terör koridoruna ortadan vurmasaydık bugün Afrin’i yapamazdık. Onlara biz dedik ki eğer biz bu riskleri almazsak ödeyeceğimiz bedel daha ağır olacaktı. Eğer siz risk almazsınız. Cesaretle yol yürümezseniz oyunlar bozulmaz. Zor oyunu bozar. Biz Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin'e başlayınca önce 'Afrin'i yapamazsınız' dediler. Şimdi bize 'Münbiç’i yapamazsınız' diyorlar. Allah'ın izniyle Münbiç'e de gideceğiz. Terör neredeyse, teröristler neredeyse, sınır güvenliğimizi koruyana kadar savaşımız sürecek. O savaşı Türkiye'nin içine taşımak isteyenlerin son teröristini yok edene kadar mücadelemiz devam edecek."

"Sınır güvenlik birimi oluşturacağız" denildiğinde "Oluşturmazsınız" dediklerini aktaran Ünal, "Biz oluşturamazsınız deyince 'Sınır güvenlik birimi oluşturmayacağız da iç güvenlik birimi oluşturacağız' dediler. İç güvenlik birimi de oluşturamazsınız dedik. Eğer siz dik durursanız, zora talip olursanız zor oyunu bozar." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal, 1990’dan bugüne kadar bölgede kurulan oyunları, tuzakları, tezgahları tek tek bozduklarını Allah'ın izniyle de bozmaya devam edeceklerini belirtti. Ünal, "O yüzden asla endişe kaygı, şüphe ve zihin bulanıklığı olmayacak. Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımız biliyoruz. Hedefimizi, amacımızı ve nereye ulaşmak istediğimizi biliyoruz. İçerideki ihanet çetelerini de biliyoruz onların dışarıdaki işbirlikçilerin de biliyoruz. Allah’ın izniyle bu kutlu yürüyüş devam edecek." diye konuştu.