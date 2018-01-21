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Afrin'i hainlerin başına yıkan 72 savaş uçağımızın sırrı

Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.

21 Ocak 2018 Pazar 06:51
Afrin'i hainlerin başına yıkan 72 savaş uçağımızın sırrı

TSK'nın Afrin'de terör örgütüPYD/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde terör hedefleri havadan vuruldu. Dün saat 17.00'de başlayan harekatta TSK'nın açıklamasına göre Türk savaş uçakları 18.30 itibarıyla belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Harekata 72 uçak katıldı. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.

24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu. (Habertürk)

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 06:51
  1. Afrin operasyonu
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