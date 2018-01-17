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Afrin'e yerleştirildi! Amerika'dan YPG'ye uçaksavar sistemi

Amerika’nın gizli ve kirli planları bir bir ortaya çıkıyor... Türkiye’ye parasıyla verilmeyen silahları teröristlere veren Coni, bu kez de Afrin’de kullanması için PKK/YPG’ye uçaksavar sistemi verdi. Omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavarlar Türkiye’ye karşı kullanılacak. Amerika’nın amacı savaşı kızıştırmak ve askerimize kayıplar verdirmek.

17 Ocak 2018 Çarşamba 05:41
Afrin'e yerleştirildi! Amerika'dan YPG'ye uçaksavar sistemi

Dünyayı ve Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Amerika’nın kirli ve gizli planları bir bir ortaya çıkıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Artık YPG’ye silah vermeyeceğiz” dedikten sonra bile 400 TIR’lık askeri yardımda bulunan ikiyüzlü sarı şeytan, bu kez de Afrin’de Türkiye’ye darbe vurmak için gizli bir anlaşma yaptığı belirtildi.

FÜZELER AFRİN’E GÖNDERİLDİ

Suriye’de rejim yanlısı haber sitelerinden “Al Masdar”, ABD yönetimiyle terör örgütü PKK/YPG arasında yapılan yeni bir anlaşma kapsamında, örgüte uçaksavar sistemlerinin verildiğini ve bu füze sistemlerinin de Afrin’e yerleştirildiğini belirtti.

GİZLİ ANLAŞMAYLA VERİLDİ

Markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemlerinin geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.
Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki Batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi.

UÇAKSIZ DEAŞ’A ÖNLEM!

ABD’li yetkililer bu sistemlerin YPG’ye verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce binlerce TIR’dan oluşan sevkiyat için “DEAŞ karşıtı operasyonlarda kullanılacak” açıklaması yapmıştı. DEAŞ’ın elinde hiç olmayan tanklara karşı, Türkiye’ye parasıyla verilmeyen anti-tank füzelerini YPG’li teröristlere bedelsiz veren ABD, bu sefer de uçak uçuracak pisti dahi bulunmayan DEAŞ karşısında kullanılmak üzere uçaksavar sistemini verdi. Ancak sistemlerin Afrin’e yerleştirilmesi, hedefin DEAŞ değil, Türkiye olduğunu açıkça ortaya koydu.

Türkiye’nin operasyonlarına karşı teröristlerin elini güçlendirmek ve Türk uçaklarıyla askerlerimize daha fazla kayıp verdirmeyi hedefleyen Amerika, gizli anlaşmayla kirli emellerini uygulamak isterken, maşası teröristler de Afrin’de direneceklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 05:41
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