Afrin'e tabut sevkiyatı başladı! 25'er 25'er...
Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'i terör üssü haline getiren PKK-PYD'nin bölgeden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğunu açıkladı.30 Ocak 2018 Salı 11:07
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleriyle beraber Mehmetçiğin Afrin’de ilerleyişi devam ediyor.
Büyük bir ilerleme kaydedilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 649'a yükseldi.
25 TERÖRİST GÖMÜLDÜ
Öldürülen teröristlere yetişemeyen PKK seviciler de toplu cenaze töreni düzenlemeye devam ediyor. Her grupta 25 terörist gömülüyor.