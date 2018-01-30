Afrin'e tabut sevkiyatı başladı! 25'er 25'er...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleriyle beraber Mehmetçiğin Afrin’de ilerleyişi devam ediyor.

Büyük bir ilerleme kaydedilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 649'a yükseldi.

25 TERÖRİST GÖMÜLDÜ

Öldürülen teröristlere yetişemeyen PKK seviciler de toplu cenaze töreni düzenlemeye devam ediyor. Her grupta 25 terörist gömülüyor.