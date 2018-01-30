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Afrin'e tabut sevkiyatı başladı! 25'er 25'er...

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'i terör üssü haline getiren PKK-PYD'nin bölgeden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğunu açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 11:07
Afrin'e tabut sevkiyatı başladı! 25'er 25'er...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleriyle beraber Mehmetçiğin Afrin’de ilerleyişi devam ediyor.

Büyük bir ilerleme kaydedilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 649'a yükseldi.

25 TERÖRİST GÖMÜLDÜ

Öldürülen teröristlere yetişemeyen PKK seviciler de toplu cenaze töreni düzenlemeye devam ediyor. Her grupta 25 terörist gömülüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:07
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. TSK
  5. ÖSO
  6. PKK
  7. öldürülen teröristler
  • vurucuvurucu39 dk önce
    can ataklı .....gi (beyefendi zerice) baksın
  • mert memet mert memet 41 dk önce
    bunlara verilen tabut ağlar gömülecekleri toprak çoraklaşır en güzeli topluca hepsin beton bir çukura gömüp üzerleri c1 beton atmak
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