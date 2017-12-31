Afrin’e operasyon terör koridorunu gömer

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Afrin’i de Menbiç’i de temizleyeceğiz” sözlerinden sonra TSK ve ÖSO güçleri PKK/YPG terör örgütüne karşı yapılacak operasyon için ‘hazır ol’ pozisyonuna geçti. ‘Afrin Operasyonu’na destek veren askeri uzmanlar, “Afrin Operasyonu, terör örgütlerine vurulacak tarihi bir darbe olur” dedi.

Yurt içinde ve bölgesinde terör örgütlerine nefes aldırmayan Türkiye, Afrin Operasyonuna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı konuşmada kullandığı “Afrin’i de Menbiç’i de temizleyeceğiz” sözlerinden sonra TSK ve ÖSO güçleri PKK/YPG terör örgütüne karşı yapılacak operasyon için adeta ‘hazır ol’ pozisyonuna geçti. Olası ‘Afrin Operasyonu’na destek veren askeri uzmanlar, “Afrin Operasyonu, terör örgütlerine vurulacak tarihi bir darbe olur. Aynı zamanda YPG’nin lojistik unsurlarının desteğini de kesecektir” ifadelerini kullandılar.

OPERASYONUN ZAMANI GELDİ

Türkiye’nin güvenliği için bölgenin terör örgütlerinden ve uzantılarından temizlenmesinin önemine vurgu yapan Emekli Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Buraların bu şekilde terör örgütlerinin üssü haline getirilmesi Türkiye’nin güvenliği açısından çok sakıncalı. Afrin zaten, hemen bizim Hatay ilimizin dibinde. Türkiye’ye yönelik her türlü terör eyleminin çok kolay bir biçimde planlanıp, icra edilebileceği bir mesafede. Ve terör örgütü tabii başta ABD’nin desteğini alarak, Türkiye düşmanı ülkelerin desteğini alarak orada pozisyon almış durumda. Normal şartlarda PKK/PYD o bölgede tutunamaz. Tutunması mümkün değil. Temizlenmesi çok da zor olmayacaktır. Bu yapılması gereken bir operasyondu. Ancak tabii şartların olgunlaşması gerekiyordu. Uluslararası dengelerin diplomasinin gözetilmesi lazımdı. Demek ki zamanı geldi ve bu operasyon yapılacak” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR OPERASYON OLACAKTIR

Operasyonun terör örgütlerine büyük kayıplar verdirmesinin beklediğine dikkat çeken Hacımustafaoğulları, “Terör örgütlerine vurulacak tarihi bir darbe olur. Başta PKK olmak üzere DEAŞ ve uzantılarına, DHKP-C’ye vurulacak tarihi bir darbe... Onlar da malum o bölgede yuvalanıyorlar. Reyhanlı’da yapılan eylemi DHKP-C’li Mihraç Ural’lar gerçekleştirmişti. Bütün terör örgütleri o bölgede besleniyor, orada yuvalanıyorlar. Ve Türkiye’ye yönelik, bölgeye yönelik terör faaliyetlerini oradan yönetiyorlar. Bu operasyon onlara vurulacak, bellerini kıracak ana bir darbe olur inşallah. Bu konuda bu operasyon aynı Fırat Kalkanı gibi El Bab’ta yapılan operasyon gibi tarihi bir operasyon olacaktır” şeklinde konuştu.

AFRİN SON OPERASYON OLMAZ

Askeri ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Stratejisti Ersan Ergür ise, Afrin Operasyonun kaçınılmaz bir operasyon olduğunu belirterek, “Rusya, geçtiğimiz günlerde kara gücünün bir kısmını, özellikle Afrin bölgesini kontrol eden unsurlarını geri çekeceklerini ilan etti. ‘Türkiye ve İran’la barışı getireceğiz’ diye bir açıklamada bulundu. Bu şunu gösteriyor, Rusya ABD’nin aksine, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonuna eşlik etti demektir. Bu da Türkiye’nin Afrin Operasyonu’nu 2018’in başlarında veya yakın ortalarına doğru yapacağı anlamına geliyor benim bakışıma göre. Afrin operasyonun yapılması da gerekiyor. Bu operasyon aynı zamanda YPG’nin lojistik unsurlarının desteğini de kesecek bir operasyon anlamını taşıyor. O açıdan bakıldığında da ayrı bir önemi var. Cumhurbaşkanımız da blöf yapmaz. Yani, Afrin’e operasyon yapacağız diyorsa, mutlaka bu operasyon yapılacaktır. Benim tahminin bu operasyonun yoğun kış dönemine geçer geçmez yapılacağı yönünde. Bu operasyon Fırat Kalkanı ile başladı zaten. Afrin Operasyonu da Fırat Kalkanı ile başlayan bu operasyonun sonuncusu olmayacaktır. Afrin’den sonra da operasyonlar olacaktır” şeklinde konuştu.