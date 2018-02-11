Afrin'e o askerler gelmiş!
Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'e Zeytin Dalı harekatı sürerken muhalif kaynaklar Afrin'de rejim askerlerinin savaştığını iddia etti.11 Şubat 2018 Pazar 00:45
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan Afrin'e yönelik ''Zeytin Dalı'' Harekatı devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'de ilerledikçe terör örgütü PKK/PYD'li teröristler kayıp vermeyi sürdürüyor.
Verilen kayıplara karşı ise bölgeye Rejim askerleri başta olmak üzere çok sayıda terörist geliyor.
Rejimin kontrolünde bulunan Nubul Zehra bölgesinden Tel Rıfat'a geçen teröristler Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu ile savaşmaya Raco ve Cinderes bölgesine geçiyor.
REJİM ASKERLERİ AFRİN'DE İDDASI
Bazı muhalif kaynaklar ise rejim askerlerinin terör örgütü PKK/PYD saflarında savaştığını iddia etti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
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