Afrin'e o askerler gelmiş!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan Afrin'e yönelik ''Zeytin Dalı'' Harekatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'de ilerledikçe terör örgütü PKK/PYD'li teröristler kayıp vermeyi sürdürüyor.

Verilen kayıplara karşı ise bölgeye Rejim askerleri başta olmak üzere çok sayıda terörist geliyor.

Rejimin kontrolünde bulunan Nubul Zehra bölgesinden Tel Rıfat'a geçen teröristler Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu ile savaşmaya Raco ve Cinderes bölgesine geçiyor.

REJİM ASKERLERİ AFRİN'DE İDDASI

Bazı muhalif kaynaklar ise rejim askerlerinin terör örgütü PKK/PYD saflarında savaştığını iddia etti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr