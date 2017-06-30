Afrin’e müdahale an meselesi

TSK, son 2 yılda 17 defa taciz ateşinin yapıldığı terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolü altındaki Afrin’e operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Rusya ile ikinci defa karşı karşıya gelmek istemeyen Ankara, son 12 günde 9 defa Moskova ile görüştü. Operasyon öncesi Rusya’nın bölgeden askerlerini çekmesi konusunda önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi. Operasyon süresince Ankara-Moskova hattında irtibat timleri, sahada muhtemel risklerin önüne geçmek üzere devamlı iletişim hâlinde olacak. Afrin’de sivillerin yaşadığını dikkate alan Türkiye, bölgede PYD/PKK’ya ait 41 nokta tespit etti. Şehrin nüfus çoğunluğunun Kürtlerden oluştuğu dikkate alınarak, PYD dışında kalan Kürt gruplarla operasyon süresince TSK tarafından kamu diplomasisi faaliyetleri yürütüleceği öğrenildi.

İNCE PLANLAR

Harekât planının merkezinde, PKK/YPG’nin Afrin’e destek getirmesi engellenecek. Bu sebeple Afrin-Halep hattının kontrol altına alınması için Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında bölgeye intikal eden askerlerin bir kısmı Tel Rıfat bölgesinden Dayrel Cimal’e geçecek. PKK/YPG’nin lojistik akışı kesilmiş olacak. Böylece havadan destek gelmesi ihtimaline karşılık Minnig ve Meryemeyn üslerinin alınması planlanıyor. Operasyonun en az 70 gün sürmesi bekleniyor. Daha önce Rusya, Türkiye ve İran’ın üzerinde anlaştığı çatışmasızlık bölgelerine benzer bir şekilde; Türk-Rus askerlerinin ortak güvenliğini sağlayacağı İdlib modeli uygulanması bekleniyor.