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Afrin'e gönüllü gitmek için toplandılar! Onlarca kişi...

Gönüllü olarak orduya katılmak isteyen yaklaşık 500 vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar'daki askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

16 Ocak 2018 Salı 16:35
Afrin'e gönüllü gitmek için toplandılar! Onlarca kişi...

Üsküdar'da yaklaşık 500 kişi Türkiye'nin sınır dışındaki askeri operasyonlarına destek vermek ve orduya gönüllü katılmak amacıyla askerlik şubesi önünde toplandı. Askerlik şubesi önünde toplanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri dilekçeleri şubeye vererek askere alınmak istediklerini söyledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla “Vatan sana canım feda” , “Her Türk asker doğar” şeklinde slogan atan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. ‘Tekbir’ getiren grup, dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.

"İhtiyaç olduğunda hemen cepheye gitmeye hazırız"

İhtiyaç durumunda orduya katılmak istediklerini belirten Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, “Ülkemizin sıkıntıdan geçtiği bu süreçte fertlere ihtiyaç olduğu zaman da cephede bulunmak üzere buradayız. Ordumuzun güçlü olduğunu biliyoruz, ihtiyaç olmadığını biliyoruz ama ihtiyaç halinde cepheye de hazır olduğumuzu dost düşman herkesin bilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızla onun için buradayız. Sadece dilekçe vermekle kalmıyoruz. Çantalarımız hazır geldik. İhtiyaç olduğunda hemen cepheye gitmeye hazırız” dedi.

55 yaşında gönüllü askerlik için dilekçe verdi

55 yaşındaki Bekir Ilgaz ise, “Buraya kalleş Amerika’yı kovmaya geldik. Biz devletimizi, topraklarımızı böldürmeyeceğiz. Ben bu yaşta Afrin’e kadar gideceğim. Yeter artık kalleşliğe son, biz vatanımızı böldürmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Dilekçelerini askerlik şubesine teslim eden grup, daha sonra buradan ayrıldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:35
  1. Üsküdar
  2. Her Türk asker doğar
  • Yunus 16Yunus 1612 dk önce
    Başkan işaret etsin 2 milyon gönüllü çıkarız
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 15 dk önce
    Tüylerim diken diken oldu ne mutlu bize,dim dik ayaktayız Elhamdülillah.... bizim karşımızda duracak millete şaşarım! !!!
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