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'Afrin'e girmek, kanlı bir çatışmayı getirir'

Türkiye'nin terör örgütü YPG'nin bulunduğu Afrin’e yönelik olası bir harekatını değerlendiren Rus uzmanlar, Türk ordusunu 'basit bir gezinti' değil, kanlı bir çatışma ortamı beklediğini iddia etti.

16 Ocak 2018 Salı 20:35
'Afrin'e girmek, kanlı bir çatışmayı getirir'

Rusya Stratejik ve Teknolojik Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, terör örgütü PYD'nin arkasında ABD'nin bulunduğuna dikkat çekerek, "Suriye krizi boyunca ABD, PYD'ye silah, zırhlı araç, topçu silahı ve havan mermileri verdi. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı çatışmalar yaşanması halinde Türk ordusunu 'basit bir gezinti' değil, kanlı bir çatışma ortamı bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR KOZ YOK

Türkiye'deki terör eylemlerinin yeniden başlaması da dahil olmak üzere Ankara için büyük riskler bulunmasına rağmen Suriyeli PYD'ye yönelik operasyonun büyük oranda karara bağlandığını belirten Rus uzmanlar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı anlık değil, YPG'ye karşı izlediği tutarlı ve sert politikanın devamı niteliğinde. Bununla birlikte dış aktörlerin elinde Ankara'yı operasyondan vazgeçirmek için koz bulunmuyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 20:35
  1. Ruslan Puhov
  • müslimmüslim22 dk önce
    kedinin fare ile oynadığı gibi oynamalı türkiye. uzaktan her gün bombalamalar. eriyip gidecekler.
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