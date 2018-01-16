'Afrin'e girmek, kanlı bir çatışmayı getirir'

Rusya Stratejik ve Teknolojik Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, terör örgütü PYD'nin arkasında ABD'nin bulunduğuna dikkat çekerek, "Suriye krizi boyunca ABD, PYD'ye silah, zırhlı araç, topçu silahı ve havan mermileri verdi. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı çatışmalar yaşanması halinde Türk ordusunu 'basit bir gezinti' değil, kanlı bir çatışma ortamı bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR KOZ YOK

Türkiye'deki terör eylemlerinin yeniden başlaması da dahil olmak üzere Ankara için büyük riskler bulunmasına rağmen Suriyeli PYD'ye yönelik operasyonun büyük oranda karara bağlandığını belirten Rus uzmanlar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı anlık değil, YPG'ye karşı izlediği tutarlı ve sert politikanın devamı niteliğinde. Bununla birlikte dış aktörlerin elinde Ankara'yı operasyondan vazgeçirmek için koz bulunmuyor" dedi.