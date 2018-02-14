Afrin'e giden Mehmetçik'i ağlatan sevgi seli

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14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
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Osmanlı Kadını
59 dk önce
Beni de ağlattınız. Rabbim kınalı kuzularımızı korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Aminnn
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