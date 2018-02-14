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Afrin'e giden Mehmetçik'i ağlatan sevgi seli

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Afrin'e giden Mehmetçikleri uğurlayan vatandaşlar askerlerimize duygu dolu anlar yaşattı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
  1. afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Kahramanmaraş

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  • Osmanlı KadınıOsmanlı Kadını59 dk önce
    Beni de ağlattınız. Rabbim kınalı kuzularımızı korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Aminnn
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