Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'e giden askerin ailesinden sürpriz

Afrin'i teröristlerden temizlemek için sürdürülen Zeytin Dalı harekatına katılmak için Siirt'ten sınır hattına sevk edilen konvoyda bulunan Uzman Çavuş Serdal Yöndem'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları araçtaki oğullarına doyasıya sarıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:40
Afrin'e giden askerin ailesinden sürpriz

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Siirt'ten sınır hattına sevk edilen konvoyda bulunan Uzman Çavuş Serdal Yöndem'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları araçtaki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 4 aydır görmedikleri Uzman Çavuş Yöndem ile hasret gidermeleri, duygulu anlar yaşattı.

Siirt'ten 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen araç ve personelden oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Serdal Yöndem'in Nurdağı'nda oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsal Durmuşlar Mahallesi'nde oturan babası İlyas, annesi Ümmügülsüm ve eşi Havva Yöndem ile akrabaları, otoyoldan sabaha karşı geçen konvoyu durdurup Serdal Yöndem'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Serdal Yöndem, karşısında 4 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle hasret giren Yöndem'e sarılan ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı dökerek sarıldığı eşine "Kurban olurum sana" diyen Havva Yöndem ise fenalık geçirdi.

'BOL BOL DUA EDİN'

Ailesinin sürpriziyle duygulanan Serdal Yöndem, "Bol bol dua edin. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Uzman Çavuş Yöndem'in babası İlyas Yöndem ise 4'ü erkek 5 çocuğunun olduğunu belirterek, "Dört oğlum daha var, biri şu an Hakkari Yüksekova'da, diğeri Siirt'ten Afrin'e gidiyor. Ben de kendileri ile hazırım. Devletime hizmet vermek, vatanım için ölmek gerekirse ölmeye de hazırız. Allah hepsini esirgesin" dedi.

'GÖZYAŞLARIMIZ SEVİNÇTEN'

Ümmügülsüm Yöndem de gerekirse askere mermi taşıyıp, yemek yapabileceğini ifade ederek "Bu gözyaşlarımız sevinç gözyaşıdır. Gerekirse oğlumla beraber ben de giderim. Mermi taşır, yemeklerini yaparım. Ben oğlumu gördüm, bu bana yeter. Rabbim herkesi annesine kavuştursun" diye konuştu.

Yöndem ailesinin yakınları da uzun süre yolda 'Vatan sana canım feda' sloganları atarak konvoyu uğurladı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:40
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse çarptırıldı
    1. 'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse..
    2. Sözcü boş durmuyor! Algı operasyonu...
    3. Afrin'e giden Mehmetçik'e otoyolda..
    4. Sınırda dikkat çeken araç!
    5. Savaş uçakları yine ölüm yağdırdı
    6. Dünya devi açıkladı: Türkiye Avrupa'yı..
    7. Pentagon resmen davet etti! ABD'liler..
    8. Sınırda dikkat çeken araç! Hareketli..
    9. Aynı asker YPG'nin sözde karargahını..
    10. Köyüne geri dönene 300 koyun..
    11. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen..
    12. İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük..
    13. Süper Lig'de 21. haftanın haftanın..
    14. FETÖ destekli Akşener'in partisine..
    15. Zonguldak Kömürspor’dan Fatih Akyel..
    16. Silopi'de terörist grubu teslim oldu
    17. Tüm Avrupa'da harekete geçtiler!..
    18. Afrin'e giden askerin ailesinden sürpriz
    19. Yılmaz Vural resmen Giresunspor'da!
    20. E-devletten yeni uygulama! Tek tıkla..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu