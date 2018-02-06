Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak Metmetçiklere moral vermek için futbol maçı düzenledi.

06 Şubat 2018 Salı 15:31
Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gidecek Mehmetçik için moral maçı düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile maçı izleyen vatandaşlar, hem sahadaki hem de Afrin'deki Mehmetçik'e tezahürat yaptı

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gidecek Mehmetçik için etkinlik düzenledi.

Yenişehir Mahallesi'nde bir spor kompleksindeki halı saha maçında, belediye çalışanları ile Afrin'e gidecek İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Taburunda görevli askerlerin oluşturduğu takımlar maç yaptı.

'İNŞALLAH ORDUMUZUN ZAFERİ DAİM OLACAK'

Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın da izlediği maçta, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile hem sahadaki hem de Afrin'deki Mehmetçik'e tezahüratta bulundu.

Vali Yaman yaptığı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığındaki Jandarma Özel Harekat Taburunun Afrin'de görev alacağını aktararak, "Mehmetçik'in moralini yükseltecek etkinlikler yapıyoruz. Bugün de maç organizasyonu yaptık. Mardinliler olarak askerimizin yanındayız. Dualarımız onlarla. İnşallah ordumuzun zaferi daim olacak." dedi.

İzleyicilerden Duygu Batur ise harekatı gönülden desteklediklerini belirterek, "Mehmetçik'in yanında olduğumuzu göstermek için maçı izlemeye geldik." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 15:31
  1. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  2. Mehmetçik
  3. zeytin dalı harekatı
  4. mardin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da Afrin şehidi Ahmet Aktepe son yolculuğuna uğurlandı
    1. Erzurum'da Afrin şehidi Ahmet Aktepe..
    2. Giresun'da sahte para operasyonu: 3..
    3. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Doktor,..
    4. Hindistan'da gizlice karısının..
    5. Suudi Arabistan İslam İşleri'nden..
    6. Birleşmiş Milletler'den Beşar Esed'e..
    7. Denizlispor Reha Erginer ile yollarını..
    8. Adnan Oktar hakkında bir hamle daha
    9. Sağlık sektörüne kaç kişi alınacak?..
    10. Hollanda'nın yeni hocası açıklandı
    11. Dünyanın en büyük cıva rezervi bulundu
    12. O ülkenin başkanına şoke eden teklif...
    13. Ankara'da 52 eski polis cezaevine..
    14. Medeni kanunda değişiklik
    15. CHP'de kriz patlak verdi:..
    16. Seçim çalışmalarına Türkiye ile başladı!
    17. Sadakataşı Arakanlı mülteciler için 3..
    18. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    19. O cami açılmak üzere... Herkes bunu..
    20. Üzerine kar kütlesi düşen araç..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!