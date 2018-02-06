Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gidecek Mehmetçik için moral maçı düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile maçı izleyen vatandaşlar, hem sahadaki hem de Afrin'deki Mehmetçik'e tezahürat yaptı

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gidecek Mehmetçik için etkinlik düzenledi.

Yenişehir Mahallesi'nde bir spor kompleksindeki halı saha maçında, belediye çalışanları ile Afrin'e gidecek İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Taburunda görevli askerlerin oluşturduğu takımlar maç yaptı.

'İNŞALLAH ORDUMUZUN ZAFERİ DAİM OLACAK'

Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın da izlediği maçta, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile hem sahadaki hem de Afrin'deki Mehmetçik'e tezahüratta bulundu.

Vali Yaman yaptığı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığındaki Jandarma Özel Harekat Taburunun Afrin'de görev alacağını aktararak, "Mehmetçik'in moralini yükseltecek etkinlikler yapıyoruz. Bugün de maç organizasyonu yaptık. Mardinliler olarak askerimizin yanındayız. Dualarımız onlarla. İnşallah ordumuzun zaferi daim olacak." dedi.

İzleyicilerden Duygu Batur ise harekatı gönülden desteklediklerini belirterek, "Mehmetçik'in yanında olduğumuzu göstermek için maçı izlemeye geldik." ifadesini kullandı.