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Afrin'e bombardıman yeniden başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bir süredir durmuş olan hava saldırıları geçtiğimiz gece yeniden başladı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:33
Afrin'e bombardıman yeniden başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenliyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

EN AZ 6 HEDEF VURULDU

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

BİN 28 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı" ifade edilen açıklamada, "harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği" kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:33
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Zeytin Dalı Harekatı

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