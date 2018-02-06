Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...

15.00 : YPG'li teröristlerin geçen yaz mevsiminde inşa ettiği beton mevziler, Türk ordusu tarafından imha edildi. Temmuz 2017'de alınan uydu görüntüsünün yerinde bugün enkaz var. Teröristlerden temizlenen zirve, Raco'ya bakan 740 nolu tepe.

12.30 : Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde alınan yerler mavi renkle görünüyor.

11.20 : YPG'li teröristler, İdlib'in kuzeyindeki bir mülteci kampına roketlerle saldırdı. Saldırıda en az üç can kaybı var. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

09.55 : Açıklama yapan TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur" ifadesini kullandı.

09.05 : Genelkurmay Başkanlığı, İdlib'de kurulmasına devam edilen altı numaralı gözlem noktasındaki Türk askerlerine terör örgütleri tarafından roket ve havan saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, bir askerin şehit olduğu, beş asker ve bir sivil görevlinin yaralandığı belirtildi.

08.15 : Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

07.55 : Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler Afrin'de köşeye sıkışınca doğudaki teröristleri batıya doğru sevk etmeye başladı. Irak'tan Suriye'ye giren terör konvoyu Beşar Esad yönetiminin kontrolündeki bölgeden geçecek. Aktivistler, Menbic'teki konvoyun rejim bölgesine doğru hareket ettiğini bildiriyor. Konvoyun Kamışlı ve Haseke'den geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

07.40 : Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı.

07.25 : YPG'li teröristlerden kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

07.20 : Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü YPG'li teröristlerden temizlendi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 18. gününde tüm gelişmeleri dakika dakika canlı blogla aktaracağız.