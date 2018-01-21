Afrin'den sıcak görüntü! Sarı bandın sırrı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflarda ÖSO güçlerinin kollarında sarı bantlar olduğu görüldü. Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant bant taktığı belirtiliyor.

SARI BANDIN SIRRI

Sarı bantların bir diğer nedeninin ise dost ateşini engellemek olduğu kaydediliyor.

153 HEDEF VURULDU

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.