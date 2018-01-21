Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'den sıcak görüntü! Sarı bandın sırrı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bugün sabah saatlerinde Afrin’e geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı. Saat 11.05 sularında Türk askeri de Suriye sınırını geçti.

21 Ocak 2018 Pazar 14:37
Afrin'den sıcak görüntü! Sarı bandın sırrı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflarda ÖSO güçlerinin kollarında sarı bantlar olduğu görüldü. Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant bant taktığı belirtiliyor.

SARI BANDIN SIRRI

Sarı bantların bir diğer nedeninin ise dost ateşini engellemek olduğu kaydediliyor. 

153 HEDEF VURULDU 

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:37
  1. TSK
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    1. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    2. Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam..
    3. Barzani İran'da Ruhani ile görüştü
    4. Emine Erdoğan'dan Zeytin Dalı paylaşımı
    5. Brezilya'da sarılık alarmı
    6. Bingöl'de 34 köy yolu ulaşıma açıldı
    7. Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca..
    8. Fransa Afrin için BM'yi acil..
    9. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    10. Türk askeri köylünün yüzünü güldürdü
    11. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    12. Mustafa Destici'den ittifak sözleri:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    14. Adana'da kaçak sigara operasyonu: 8..
    15. Adıyaman'dan sınır kentlerine jandarma..
    16. O ülkeden BM'ye acil çağrı
    17. Halı saha maçında kalp krizi geçiren..
    18. 'Ordumuza başarılar diliyoruz,..
    19. Terör örgütü YPG'yi onlar da terk etti!
    20. İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var