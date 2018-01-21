Terör örgütü YPG'den Reyhanlı'ya alçak saldırı: Yaralılar var
"Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı yapıldı.21 Ocak 2018 Pazar 16:10
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın ikinci gününde Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı yapıldı.
Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.