Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü YPG'den Reyhanlı'ya alçak saldırı: Yaralılar var

"Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı yapıldı.

21 Ocak 2018 Pazar 16:10
Terör örgütü YPG'den Reyhanlı'ya alçak saldırı: Yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın ikinci gününde Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı yapıldı.

Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:10
  1. hava topu
  2. Reyhanlı
  • turkturk49 dk önce
    Sina SALIK KORKA DOSTUM TURKIYENIN ICINDE O KDAR ASKER VAR O DARBE YAPACAKLAR BIRKERE DAHA DUSUNDU O DARBE YAPMAYA KLALKANLAR YA MAL YADA MAL. SIKMA CANINIHALK CANINI VERIR DEVLETINI VERMEZ. O HALK TVSADECE PROVAKASYON YAPIYOR ASMANLIYI YIKAN SURIYE DEGIL ATADIR.
  • turkturk52 dk önce
    EEE ABD BOSA VERMEDI O ROKETLERI TURKIYE ICIN VERDI ABD ENIGI
  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    dün halk tv de Osmanlı bu ortadoğuda başlatılan savaşla yıkılıp Cumhuriyet kuruldu denmişti. Şimdi Allah korusun aynı plan içerisinde içerideki hainler. Devlet pislikten arındıkça batağa çekilmeye çalışılıyor. Amerika boş yere o bölgede bu tezgahı kurup pydye destek vermiyor. Fetönün son çırpınışları. Çok dikkatli olunmalı. Bu işte bir iş var diyorum. Bakın darbede de bir şeyler var. O gün çok satışlar oldu başarısız olunacağı anlaşıldığında. Yine hdpliler konuşmaya başladı bu arada. Darbe öncesi duruma doğru gidişat var gibi geliyor bana. Özellikle halk tv ve ekşisözlük gibi yerlerdeki özellikle kemalist tabakanın bu işi desteklemesi bana garip geliyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başbakan Yıldırım konuşuyor
  1. Başbakan Yıldırım konuşuyor
  2. Mısır'dan skandal açıklama: Afrin..
  3. ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
  4. Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!
  5. PKK kendini böyle ele verdi!..
  6. Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip,..
  7. Doktorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Baykal..
  8. Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi..
  9. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK..
  10. TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman..
  11. Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz
  12. Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
  13. Afrin operasyonuna MİT desteği!
  14. Terör örgütüne büyük şok! Tünellerin..
  15. Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı
  16. Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı
  17. TSK bölgenin Kandil'i Parsa Dağı'nı..
  18. Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast..
  19. Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim..
  20. İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün..
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'