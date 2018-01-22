Afrin’den Kobani çıkmaz!

Kobani provokasyonuyla 6-8 Ekim 2014’te 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebeb olan HDP’den yeni bir provokasyon çağrısı daha geldi. Terör örgütü PKK’nın arka bahçesi HDP, Afrin operasyonu sonrası terör yandaşlarını sokağa çıkmaya davet etti. HDP’nin Afrin’den yeni bir Kobani çıkarmak istediğini söyleyen siyasiler, diplomatlar ve askeri uzmanlar, “HDP bir siyasi parti değil terör örgütü sözcüsüdür. Türkiye, Afrin’e işgal için değil ihya için gidiyor. Kürt halkı provokatif çağrılara kulak vermeyecektir. HDP, Afrin’den Kobani çıkaramayacak” değerlendirmesinde bulundular.



KÜRTLER GERÇEĞİ BİLİYOR



AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Afrin Operasyonu’nun Kürtlere yönelik olmadığını belirterek, “Yıllardır Kürt halkını istismar ederek emperyalistlere uşaklık eden terör örgütlerine yapılan bir operasyondur. Bölgeyi istikrarsızlaştıran örgütler bölgeden sökülüp atılacaktır” dedi. HDP’nin yeni bir Kobani provokasyonu gerçekleştiremeyeceğini söyleyen Turan, şöyle devam etti: “Kürt kardeşlerimiz bizim bin yıllardır birlikte yaşadığımız, et ve tırnak misali birlikte olduğumuz kardeşlerimizdir. Kürtlerin devleti Türkiye’dir. Buradan bir Kobani çıkaramayacaklar. HDP bu politikadan bir an önce vazgeçsin. HDP Kürtlerin haklarını savunuyormuş gibi yapıp terör örgütünün sözcülüğünü yapmaktan vazgeçsin.”



PROVOKASYONA GELMEZLER



Emekli Diplomat Vahit Özdemir de, HDP’nin daha önce de bu tarz kirli oyunlar tezgahladığına dikkat çekerek, “HDP daha önce de Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Pek çok masum kardeşimizin ölümüne sebebiyet verdi. Fakat hükümetimizin kararlı tutumu ve kolluk kuvvetlerimizin gayretiyle bu provokasyonlar önlendi. HDP’nin şu anda eski gücü kalmadı, baraj altında. Çırpınıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Halkı sokağa dökmeye çalışıyor ama Türkiye’de muvaffak olamayacağı aşikar” dedi.



KARA PROPAGANDA



Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halk, HDP’nin bir siyasi parti değil, terör örgütünün sözcüsü olduğunu gördü. Çırpınışları boşuna. TSK, Afrin’de hedefe ulaşacak. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı kullanıyoruz. Biz Suriye’de toprak işgal etmeye, parçalamaya gitmiyoruz. Huzuru sağladıktan sonra ordumuz dönecek. Operasyonun Kürt halkına karşı olduğunu iddia ederek dünya kamuoyunu yanıltmak istiyorlar. PKK’nın en büyük kaynağı illegal işlerdir. Yalan beyanlarla dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.”



İŞGAL DEĞİL İHYA



Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Emekli Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, “Türkiye’nin bu haklı ve yerinde yapmış olduğu operasyon karşısında zulmettikleri halka sığınıyorlar; halkı operasyona karşı durmaya çalışarak. Bunlar boş gayretler. Bizim Türkiye’nin yaklaşımının ne olduğunu bütün dünya El Bab’ta, Cerablus’ta gördü. O bölge halkının Türkiye ile ilgili hiçbir rahatsızlığı yok” dedi. Kürt halkının HDP’nin çağrılarına itibar etmediğini kaydeden Hacımustafaoğulları, “Türkiye, bölge halkını zulümden kurtarmak için gidiyor. Kürtler bu provokatif çağrıya kulak vermeyecektir. Güneydoğu bölgesi PKK’nın gerçek yüzünü gördü. Bu çağrıları birkaç defa tekrarladılar. Kürt halkı itibar etmedi. Afrin’deki Kürtler de bu çağrılara cevap vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

HDP’liler kudurdu...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Bilgen hakkında soruşturma, HDP Van Milletvekili Yıldırım hakkında ise inceleme başlatıldı. Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş’ta da sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.



HDP ZİHNİYETLİ CHP’LİLER



Yine Almanya’da harekat için “Allah askerimize yardımcı olsun” diyen Kılıçdaroğlu, bazı partililer tarafından yuhalandı. Bu gerginliğin, CHP’nin, HDP/PKK ile yürüttüğü seçim ittifakını zora soktuğu belirtiliyor. Sezgin Tanrıkulu gibi bazı CHP’liler de operasyona karşı olduklarını gizlemediler.