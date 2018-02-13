SAT ve SAS timleri de Afrin'deki harekâta katılıyor

Daha önce El Bab ve Cerablus’ta da etkili olan SAT ve SAS komandoları Zeytindalı Harekâtı’nda da görev aldı. Afrin’e doğru devam eden harekâtta özellikle yerleşim yerleri ve yollara tuzaklanmış el yapımı ve diğer tür patlayıcıları tespit ve imha konusunda uzman olan SAS timleri, her türlü şartta özel operasyon yapabilen SAT timleri en riskli noktalarda Özel Kuvvetler timleriyle birlikte önemli operasyonlar yapıyor.

TİMSAHLAR DA ORADA!

Harekâtta Deniz Kuvvetleri’nin “Timsahlar” olarak adlandırılan deniz piyadeleri de var. Terörle mücadelede etkin görev alan iki taburdan oluşan deniz piyadeleri harekâtın her safhasında çeşitli noktalardaki operasyonları gerçekleştiriyor. (Milliyet)