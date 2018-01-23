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Afrin'den çok sıcak görüntüler

Afrin'de devam eden operasyon çok sıcak bir görüntü geldi. YPG'li teröristlerle girilen çatışma an be an böyle görüntülendi.

23 Ocak 2018 Salı 09:09
Afrin'den çok sıcak görüntüler

Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok çarpıcı görüntüler geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüler yer alıyor. Askerlerin operasyon anında yaşadığı heyecan dolu dakikalar ise dikkat çekti. Görüntülerde bir asker teröristlerin bulunduğu noktayı tarif ederken yapılan her atış sonrasında "İşte bu, çok güzel, şimdi sol tarafına bir atış daha... koçum benim..." gibi sözler söyleyerek namlunun başındaki askeri motive etti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:09
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