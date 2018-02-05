Afrin'den bir roketli saldırı daha!
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.05 Şubat 2018 Pazartesi 17:36
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
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