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Afrin'den bir acı haber daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaanusta'nın şehit olduğunu duyurdu.

23 Ocak 2018 Salı 14:36
Afrin'den bir acı haber daha!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

 

TSK'nın Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın Antalya'da yaşayan acı haberi ailesine ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

 

DÜN İLK ŞEHİT VERİLMİŞTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada Ankaralı Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:36
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaanusta
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