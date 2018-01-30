Afrin'den atılan ikiroket hastane yakınına düştü!

DHA'nın aktardığına göre, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.

SABAH SAATLERİNDE DE ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sabah saatlerinde de Kilis'e roketli saldırı düzenlenmişti.

AA'nın haberine göre, Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.