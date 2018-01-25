Afrin'deki zırhlı araçlarda dikkat çeken ayrıntı

Roketsan tarafından geliştirilen ve askeri uzmanların “hayat kurtaran gömlek” olarak tanımladığı sistemde, zırhlı aracın etrafını saran kafes görünümlü ağ, düşmanın attığı roketatar mühimmatlarının erken patlayarak hasarın en aza indirilmesini sağlıyor.



TSK envanterinde bulunan tank ve zırhlı araçların çukur imla haklı tanksavar roketlerine karşı beka yeteneğini artırmak maksadıyla mevcut araç yapısına uygulanabilen sistem, Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi olarak adlandırılıyor.

Star Gazetesi'nin haberine göre; Kafes zırh sayesinde, RPG (Rocket Propelled Grenade) tarzı silahlarla ateş altına alınarak zarar verilmeye çalışılan zırhlı araçlarımız ve askerlerimiz görevlerini daha güvenli bir şekilde icra edebiliyor.

Çukur imla mantığı ile çalışan mühimmatlar esnek katmanlı kafes zırh’a çarparak deforme olur, deforme olan başlık tam olarak görevini yerine getiremez ve yüksek enerjili jet dağılarak delme kapasitesini büyük ölçüde kaybediyor.