Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'deki zırhlı araçlarda dikkat çeken ayrıntı

Türkiye’nin sınır hattında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na, ‘milli silahlar’ damga vurmaya devam ediyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 19:57
Afrin'deki zırhlı araçlarda dikkat çeken ayrıntı

Roketsan tarafından geliştirilen ve askeri uzmanların “hayat kurtaran gömlek” olarak tanımladığı sistemde, zırhlı aracın etrafını saran kafes görünümlü ağ, düşmanın attığı roketatar mühimmatlarının erken patlayarak hasarın en aza indirilmesini sağlıyor.

TSK envanterinde bulunan tank ve zırhlı araçların çukur imla haklı tanksavar roketlerine karşı beka yeteneğini artırmak maksadıyla mevcut araç yapısına uygulanabilen sistem, Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi olarak adlandırılıyor.

 

Star Gazetesi'nin haberine göre; Kafes zırh sayesinde, RPG (Rocket Propelled Grenade) tarzı silahlarla ateş altına alınarak zarar verilmeye çalışılan zırhlı araçlarımız ve askerlerimiz görevlerini daha güvenli bir şekilde icra edebiliyor.

Çukur imla mantığı ile çalışan mühimmatlar esnek katmanlı kafes zırh’a çarparak deforme olur, deforme olan başlık tam olarak görevini yerine getiremez ve yüksek enerjili jet dağılarak delme kapasitesini büyük ölçüde kaybediyor.

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 19:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar tatili
    1. Niğde'de kamuda çalışan engelli ve..
    2. Afrin'deki zırhlı araçlarda dikkat..
    3. ABD, Ankara'dan cevabı alınca çark etti
    4. Ankara'dan Çipras'a sert yanıt: Kendi..
    5. Davos öncesi ahlaksız Trump'ın..
    6. Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği..
    7. Isparta'da 'torbacı' operasyonu
    8. Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı:..
    9. Ümraniye Belediyesi İle Türkiye..
    10. İHH Suriye’de 181 yetim aileye çamaşır..
    11. İstanbul'un kayıp treni tüm..
    12. Galatasaray'da iki istifa birden
    13. AB'de Türkiye tartışması! 'Bu çılgın..
    14. Aylık 2000 lira burs
    15. İnanılmaz kaza... Vatan Caddesi kapandı
    16. Almanya'dan NATO'ya Afrin operasyonunu..
    17. Yola çıktılar! 'Bekleyin bizi...'
    18. Donald Trump yine Filistin’i tehdit..
    19. Daha fazla dayanamadı! Bütün petrolü..
    20. Pendik'te otomobil üst geçitten uçtu
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog