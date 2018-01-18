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Afrin'deki teröristleri 'Türkler geliyor' korkusu sardı

TSK, komandoları sınıra gönderdi. Afrin'deki PKK/YPG'li teröristler hayatta kalabilmenin planlarını yapıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:35
Afrin'deki teröristleri 'Türkler geliyor' korkusu sardı

Türk askeri ile göğüs göğüse bir mücadeleye giremeyen ve yıllardır kurduğu pusularla ancak eylemler gerçekleştirebilen terör örgürü PKK Afrin'de köşeye sıkıştı. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurma hayaliyle ABD'nin emperyalist talimatları doğrultusunda hareket eden PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı askeri sevkiyatlar nedeniyle endişeye kapıldı.

''BİR GECE ANSIZIN GİREBİLİRİZ''

Tankların ardından komandolar da Suriye sınırına giderek, Ankara'dan gelecek son talimatı beklemeye başladı. Olası harekatı önlemek isteyen Amerika, 30 bin kişilik ordu kararından geri adım atsa da Afrin operasyonu an meselesi.

Tehlikenin boyutunun farkında olan PKK/YPG'li teröristler, büyük bir korkuya kapılarak Türkiye'ye karşı herkesten yardım bekliyor.

ETEK GİYEN TERÖRİSTLER

Afrin'i kontrol altında tutan teröristler, Türkiye sınırları içerisinde Mehmetçik'ten etek giyerek kaçıyordu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 15:35
  1. Afrin
  2. YPG
  3. PKK
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