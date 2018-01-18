Afrin'deki teröristlere yardıma geldiler

Türkiye'nin Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan Menbiç'e konvoylarla geldi. Eli silahlı teröristlerin hedefi, muhtemel bir harekatta Afrin'e yardıma gitmek ancak arada Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi var.

MENBİÇ'E YIĞINAK

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.

Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbiç'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

SİVİL HALKI SOKAĞA DÖKTÜLER

Afrin merkezinde ise bugün teröristlerin gösterisi var. Silah zoruyla kent sakinlerini de gösteriye katılmaya zorlayan YPG'liler, sosyal medyada yalan kampanyasını sürdürüyor. Tel Abyad ve diğer bazı noktalarda da yine YPG'liler sokakta.