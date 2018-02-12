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Afrin'deki teröristlere gönderilecekti! İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yol kontrolü sırasında polis ekipleri, terör örgütü PYD/PKK'ya gönderilmek üzere paketlenmiş 61 kilo 100 gram cesaret hapı ele geçirdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:57
Afrin'deki teröristlere gönderilecekti! İstanbul'da yakalandı

İstanbul'daki yol kontrolünde, 61 kilo “terörist cesaret hapı” ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesi içersinde Yunus timleri olarak adlandırılan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri, Fatih Aksaray Gazi Mustafa paşa caddesi üzerinde yol kontrolü yaparken şüphelendikleri hafif ticari bir aracı durdurup içerisinde detaylı inceleme yaptı. Birisi şoför üç kişinin bulunduğu aracın bagajında arama yapan ekipler, bagajda bulunan çanta ve torbaları inceleyince naylon torbalar içerisine konulmuş halde haplar olduğunu gördü. Hapların bulunup narkotik polisine bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen uzman ekipler yaptıkları incelemede hapların, cesaret ve cinsel gücü artırıcı hap olarak kullanılan ekstasy haplar olduğunu tespit etti.

Araç içerisinde bulunan birisi şoför 3 kişiyi gözaltına alıp, uyarıcı haplarla birlikte emniyete götüren polisin yaptığı ilk incelemede, uyarıcı hapların İstanbul’da bir uyuşturucu şebekesinden satın alınıp Suriye’nin Kobani şehrine gönderilmek için paketlenip yola çıkarılmak üzereyken ele geçirildiğinin belirlendiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.F. (39), T.A (47) ve R.Ö.(47) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konurken, ele geçirilen 61 kilo 100 gram ağırlığındaki uyarıcı haplarda adli emanete teslim edildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:57
  1. cesaret hapı
  2. PYD/PKK

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