Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran hain enselendi

Şanlıurfa’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör operasyonları hakkında Afrin'deki teröristlere bilgi aktardığı belirlendi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:50
Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran hain enselendi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte katılmak üzere olan 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA

Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLARI AFRİN’DEKİ TERÖRİSTLERE AKTARIYORDU

Sınır hattında yapılan terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili terör örgütüne bilgi aktaran 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:50
  1. Afrin
  2. Şanlıurfa
  3. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
  4. PKK
  5. PYD

YORUM YAZ

  • Zehra TezcanZehra Tezcan50 dk önce
    Derhal kursuna dizin!!!!!!!
  • KaraMuratKaraMurat1 sa önce
    Yakalamak is degil. Topraga yapistirmak gerek.
  • yorgunyorgun1 sa önce
    Cezaevinde bunu besliyecekmisiniz vatan hainleri beslemek hainlik tır bilgiyi alın beynine sıkın şehitlerin ölümüne nedeni onlar vesselam
  • MaMa2 sa önce
    Bilgiler alındıktan sonra idam edilsin hainlere geçit vermeyin
  • İkraİkra2 sa önce
    İstihbarat,harekat kadar onemlidir...iste bu.acimak yok.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Bu sahış ismi ve resmiyle ifşa edilmeli. İDAM MASAYA GELMELİ. BÖYLELERİ VATAN HAİNLİĞİNDEN İDAM EDİLMELİ.
  • MaMa2 sa önce
    Hainlere derhal idam beslemeyin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

600 kanser hastası Müslüman ölümü bekliyor
  1. 600 kanser hastası Müslüman ölümü..
  2. İki ülke arasında Miras kavgası çıktı
  3. Hidayet Karaca ve İlhan İşbilen..
  4. Lavrov ABD'nin planını açık açık anlattı
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden..
  6. Patrice Evra imzayı attı! İşte yeni..
  7. Atmosferde toplanan virüsler üzerimize..
  8. Başbakan Yıldırım cenaze töreninde
  9. Mersin’de intihar girişimini sosyal..
  10. Şok Suriye açıklaması! Açık açık söyledi
  11. Tarihten bir köşe: Nevşehir
  12. Mısır'dan küstah Türkiye açıklaması
  13. İstanbul Sarıyer’de torbacı operasyonu
  14. Merakla beklenen teskere TBMM'de kabul..
  15. Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda..
  16. Teröristlerle girilen çatışmada..
  17. Baroya ve TTB'ye flaş düzenleme!
  18. Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda..
  19. Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla..
  20. FETÖ'cü Kanter hakkında bir yakalama..
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...