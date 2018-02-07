Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran hain enselendi
Şanlıurfa’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör operasyonları hakkında Afrin'deki teröristlere bilgi aktardığı belirlendi.07 Şubat 2018 Çarşamba 16:50
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte katılmak üzere olan 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA
Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OPERASYONLARI AFRİN’DEKİ TERÖRİSTLERE AKTARIYORDU
Sınır hattında yapılan terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili terör örgütüne bilgi aktaran 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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