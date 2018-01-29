Afrin'deki teröristlere ağlayan CHP yine kıvırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur. Bunu sadece AK Parti'nin başarısı gibi aktarmak doğru değildir. Hiçbir ülke sınırında terör konuşlanmasını istemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Afrin Harekatı'nın erken seçim kozu olarak kullanılmasının doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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Kılıçdaroğlu, "Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi için adım atılmalı. Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖSO POLEMİĞİ

ÖSO polemiği ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz. Şimdi de ÖSO'ya mı meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor." dedi.

CHP ZEYTİN DALI'NA KARŞIYDI

CHP parti olarak Afrin operasyonuna karşı çıkmış ve Tuncay Özkan, Sezgin Tanrıkulu gibi vekiller Zeytin Dalı operasyonuna ağır ithamlarda bulunmuşlardı. CHP'nin İstanbul il başkanı da Türkiye'nin yanı başında kurulmak istenen terör devletine yapılan harekata karşı çıkıyordu.

DÜN AFRİN'DE MİLLİ SİLAH YOK DİYORDU

Dün Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Afrin'de milli silahımız yok" diyerek hem orduyu hem de hükümeti yalan konuşmalarla töhmet altında bırakmak istemiş ama kamuoyundan gelen tepkilere bile aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu bugün Afrin'le alakalı konuşarak hem CHP'yi hem de kendini aklamaya çalıştı.