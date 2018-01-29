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Afrin'deki teröristlere ağlayan CHP yine kıvırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin Harekatı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Başarı iktidarın değil, ordunun başarısıdır" dedi. ÖSO polemiği ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:21
Afrin'deki teröristlere ağlayan CHP yine kıvırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur. Bunu sadece AK Parti'nin başarısı gibi aktarmak doğru değildir. Hiçbir ülke sınırında terör konuşlanmasını istemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Afrin Harekatı'nın erken seçim kozu olarak kullanılmasının doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu. 

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Kılıçdaroğlu, "Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi için adım atılmalı. Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. 

ÖSO POLEMİĞİ

ÖSO polemiği ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz. Şimdi de ÖSO'ya mı meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor." dedi.  

CHP ZEYTİN DALI'NA KARŞIYDI

CHP parti olarak Afrin operasyonuna karşı çıkmış ve Tuncay Özkan, Sezgin Tanrıkulu gibi vekiller Zeytin Dalı operasyonuna ağır ithamlarda bulunmuşlardı. CHP'nin İstanbul il başkanı da Türkiye'nin yanı başında kurulmak istenen terör devletine yapılan harekata karşı çıkıyordu. 

DÜN AFRİN'DE MİLLİ SİLAH YOK DİYORDU

Dün Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Afrin'de milli silahımız yok" diyerek hem orduyu hem de hükümeti yalan konuşmalarla töhmet altında bırakmak istemiş ama kamuoyundan gelen tepkilere bile aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu bugün Afrin'le alakalı konuşarak hem CHP'yi hem de kendini aklamaya çalıştı.

 
Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:21
  1. kılıçdaroğlu
  2. chp
  • turkturk21 dk önce
    ADAM TAM O.....
  • milletmillet45 dk önce
    ulan nasıl bir zihniyetsiniz.herşeye mi karşı çıkar insan.millet nerde siz neredesiniz.
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    ....sende zerre beyin yok be....
  • yavuz selimyavuz selim1 sa önce
    gecen hafta konusmasinda "DEAS´in uzantisi ÖSO.." diyordu. UZANTI kelimesini bos yere kullanmamisti. Yani ey Türkiye sen PYD PKK´nin uzantisi dersen ve bu yüzden PYDyi vurursan, "bizde" (ABD, Israil, CHP, FETÖ, PKK..) ÖSO´nun El-Kaida veya DEAS´in uzantisidir deriz.. diyordu!Halbuki ne güzel PYD ye "Demokratik" ismini vermislerdi..
  • selçukselçuk1 sa önce
    bu bunağınacil bir psikoloğa ihtiyacı var.ne dediğinin farkında değil
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    KİMSEDE HÜKÜMETİ MAL ETMİYORANCAK KIBRİSK SAVAŞINDA AĞIRLIKERBAKAN EMİR VERİRKENSİZ KARA OĞLANA MAL ETTİNİZKIBRIS FATİHİ DİYEKENDİ İZE MAL ETTİNİZKARA OĞLAN SON ZAMANLARDAITIRAF ETTİ SİZDE ŞEYTANLIK TAN BAŞKA BİŞEY OLMAZ
  • abduabdu1 sa önce
    chpkk olarak saldırsan ne yazar cürmün kadar yer bile yakamazsın. bu milletin gözünden düştün zaten yakasındanda düş. gölge etme defooolll
  • MuratMurat1 sa önce
    CHP. EN AZ. YÜZDE. 50. Sibenim. Duşunçem Terôrisler.PKK.LI. VATAN. H....NÎ.
  • ABDABD1 sa önce
    savaşacak iktidar değil iktidar stratej belirler karar verir ordu gereğini yapar
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